Sorpassi, l'inchiesta non è stata imparziale?

BELLINZONA - L'inchiesta disciplinare sui sorpassi di spesa a Bellinzona finisce ancora una volta sul tavolo del Municipio, con un'interpellanza dei Verdi. In particolare, a interessare i consiglieri comunali Marco Noi e Ronnie David sono alcune rivelazioni emerse da un'altra interpellanza, presentata settimana scorsa da Tuto Rossi (Udc).

La prima: l'ex dirigente del Settore opere pubbliche della Città, sospeso e inquisito (anche penalmente) per i sorpassi di spesa, sarebbe stato informato «solo a inchiesta conclusa» di essere stato interessato da accertamenti disciplinari. Una decisione - presa da chi? chiedono i Verdi - in contrasto con le disposizioni di legge.

L'inchiesta, suggerisce l'interpellanza, sarebbe stata «falsata» anche per altri aspetti: l'ingegnere incaricato di svolgere l'inchiesta sull'Oratorio di Giubiasco aveva lavorato per il Comune, in passato, allo stesso cantiere. Stesso discorso per la direttrice del Servizio controllo interno e gestione qualità, che avrebbe condotto l'audit interno. Degli incarichi «altamente problematici e in palese conflitto d'interessi» secondo i Verdi, che chiedono al Municipio di prendere posizione.