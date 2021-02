Tenta di molestare una 15enne alla stazione FLP, denunciato

LUGANO - La classica attesa sulla banchina della stazione FLP. Un uomo aspetta in piedi in compagnia di una donna che spinge un passeggino con un bimbo. Quasi un quadretto famigliare. Se non che l’uomo, a un certo punto, fa un cenno a una ragazza di 15 anni che a pochi passi sta aspettando il trenino e inizia ad importunarla. Tenta di toccarle il seno e la molesta con domande a carattere sessuale. La giovane ha la prontezza di allontanarsi. Poco dopo la stessa ragazza incontra un coetaneo che le riferisce di essere stato minacciato dallo stesso uomo. A lui avrebbe tentato di estorcere del denaro, dicendo che altrimenti gli avrebbe dato fuoco ad capelli con l’accendino.

Due persone denunciate - I fatti, ricostruiti da testimonianze, sono avvenuti ieri sera attorno alle 18 al capolinea FLP di Lugano. Le due giovani vittime, quando hanno capito che il personaggio era pericoloso, hanno allertato la polizia ferroviaria. Sul posto sono in seguito intervenuti degli agenti della polizia cantonale che hanno fermato la coppia. Si tratterebbe di un cittadino rumeno di 21 anni. La Polizia precisa che gli accertamenti sono ancora in corso e che due persone «sono state denunciate, interrogate e in seguito rilasciate».