La pernice bianca è salva

MENDRISIO - La caccia alla pernice bianca (Lagopus muta) in Ticino sarà vietata. Lo ha deciso il Gran Consiglio approvando il rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia che chiedeva di accogliere l’iniziativa popolare legislativa “Lasciamo vivere la pernice bianca". La stessa era stata firmata da 10’461 cittadini e quindi dichiarata riuscita il 31 gennaio 2020.

In aula (anzi, al mercato coperto di Mendrisio) non si è mancato di ricordare quanto fatto notare lo scorso anno dalla Federazione cacciatori ticinesi (FCTI): durante la campagna per l'iniziativa sono stati utilizzati dati non veritieri, tratti da uno studio eseguito in Piemonte.

Ma sul principio erano "tutti" (o quasi d'accordo) e il rapporto della Commissione (relatore Fabio Badasci, Lega) ha infine messo d'accordo tutti, «per ragioni di opportunità e per evitare un voto popolare che arrischierebbe di esacerbare ulteriormente il confronto fra le parti in gioco».