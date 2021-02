In Ticino 38 nuovi contagi e una vittima

LUGANO - Si conclude con un bollettino positivo sul fronte pandemico questa settimana, in Ticino. L'ufficio del medico cantonale ha registrato 38 contagi nelle ultime 24 ore, ma purtroppo anche un decesso. Sale così a 27'408 il numero dei positivi nel nostro cantone da inizio pandemia e raggiunge quota 951 il numero delle vittime da febbraio 2020.

Molto basso anche il numero dei nuovi ricoverati (solo 3) a causa di sintomi gravi legati al Covid. Ad oggi sono in 12 i pazienti in cure intense in Ticino, mentre in 7 hanno lasciato l'ospedale. In tutto, i pazienti infetti dal virus ricoverati in strutture ospedaliere sono attualmente 74.



elaborazione tio/20minuti

Per quanto riguarda li test PCR, dall'11 febbraio ne sono stati effettuati 581 dei quali il 5% è risultato positivo. Attualmente in Ticino ci sono 355 persone in isolamento (dato al 12 febbraio) e 633 in quarantena. Il tasso di riproduzione è all'1.05% (ma il dato è fermo al 29 di gennaio).

