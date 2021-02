Poche nascite e troppi morti, Lugano perde abitanti

LUGANO - La città di Lugano è passata da 67.082 abitanti del 2019, ai 66.491 registrati a dicembre del 2020. Ha perso in sostanza 591 abitanti da un anno all’altro. A livello percentuale la flessione è dello 0.9%. Alla base del fenomeno c’è il peggioramento del saldo nascite-decessi.

Insomma si fanno meno figli : le nascite sono state appena 436, settanta in meno rispetto ai 506 dell’anno precedente, un calo che si attesta al 13.8%. Ma anche il Covid ha avuto il suo peso come abbiamo riferito oggi: i decessi sono stati 882, ovvero 165 in più rispetto al 2019. La pandemia, ha duramente colpito la popolazione anziana e più vulnerabile. Tutte le fasce di età sopra gli 80 anni mostrano un incremento significativo dei decessi, con una correlazione della crescita proporzionale all’età (+23.4% tra gli 80-89 anni; +29.5% tra i 90-99, +55% tra i 100-109 anni).

Arrivi e partenze - Rispetto al 2019 il saldo arrivi-partenze è passato da -367 a -165 unità, con un forte incremento di nuovi arrivi (+5.2%) e un lieve aumento delle partenze (+1%). In generale, permane una forte connotazione di mobilità sia all'interno della città (attorno ai 4'000 movimenti) sia all’esterno (con 5'137 arrivi e 5'302 partenze).

La pandemia ha pure contribuito a far calare i matrimoni, visto che in alcuni mesi non è stato possibile nemmeno celebrarli: sono stati appena 377, sessantadue in meno rispetto al 2019.

A Lugano vivono 40576 svizzeri. Stabile la presenza straniera: sono 24588. La comunità più numerosa resta quella italiana con 16145 unità, anche se è calata dello 0.7%, seguita dai portoghesi (1188), i tedeschi (853) i serbi (707), i kosovari (500), gli spagnoli (373), i francesi (362) i turchi (359).