Clienti Salt senza rete

BELLINZONA / RENENS - È da circa un'ora che numerosi utenti di Salt Mobile non riescono a utilizzare il proprio cellulare. In molti - nelle zone di confine - si sono improvvisamente trovati collegati in roaming a una rete straniera.

Secondo Downdetector, il problema riguarda clienti dell'operatore mobile in tutta la Svizzera. E lo conferma la portavoce di Salt: «In effetti al momento per alcuni dei nostri clienti in Svizzera non sono disponibili i servizi voce e dati». I tecnici si stanno occupando del problema, ci fa ancora sapere. «Ci scusiamo per il disagio».

Al momento non sono note ulteriori informazioni sul problema tecnico.

Un problema tecnico su larga scala si era già verificato lo scorso 29 dicembre, tra le 21 e le 23. Allora il guasto aveva interessato soprattutto Berna, Ginevra, zurigo, Lucerna e Basilea.