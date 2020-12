«A chiederci il test rapido sono soprattutto i vacanzieri»

SANT’ANTONINO - Sono uno degli avamposti del test rapido in Ticino. A Sant’Antonino da circa una settimana opera un laboratorio mobile dove, su appuntamento, le persone possono effettuare il campionamento. Bastano 15 minuti per sciogliere il dubbio sulla positività al Covid. L’aspetto forse più interessante riguarda la tipologia dell’utenza. Ed è un tracciamento sociologico, più che virale.

Una forte richiesta - A prenotare un test non sono infatti solo le persone che temono di essere state, in un modo o nell’altro, contagiate. «Su venti richieste una quindicina sono legate all'intenzione di viaggiare all’estero - spiega Ivano Oechslin, responsabile del Centro test rapidi Covid-19 gestito da Amavita -. Siamo aperti da pochi giorni ma le richieste sono state elevatissime».

La tipologia dell'utenza - «Naturalmente - continua Oechslin - ci sono anche clienti sintomatici, che hanno dei sintomi, e cercano una risposta veloce tramite questi test rapidi antigenici. Basta un quarto d’ora per avere il risultato». Poi ci sono gli asintomatici che, da quando Berna ha dato il via libera, vogliono farsi testare. «I motivi sono vari, ma principalmente le richieste finora sono arrivate da persone intenzionate ad andare all’estero, in Italia. E che hanno bisogno di un test per partire in vacanza».

Il test per fare la spesa - Non è mancato chi, negli scorsi giorni, ha speso i 57 e rotti franchi del test, soltanto allo scopo di andare oltrefrontiera a fare la spesa (prima della stretta natalizia con cui l’Italia è tornata nuovamente zona rossa). «Lo trovo assurdo, ma qualcuno c’è stato. Al momento dell’appuntamento abbiamo comunque dato la priorità ai sintomatici. Ricordo che operiamo sempre e solo su appuntamento, perché il test necessita di precauzioni e vogliamo evitare i contatti tra l’utenza. C’è una procedura e la protezione del nostro personale è prioritaria» rileva il responsabile del laboratorio mobile.

Il grado affidabilità - Sin dal loro comparire, l’affidabilità dei test rapidi è stata al centro di discussioni. «Neanche un test di gravidanza è garantito al 100%, ma se vengono rispettati i prerequisiti la nostra affidabilità è del 97%» afferma Oechslin. Tra i prerequisiti vi è, ad esempio, l’esistenza di sintomi da meno di 4 giorni. Va inoltre precisato che questi test non valgono per il personale sanitario. «Un test positivo dovrà comunque essere confermato da un test PCR» precisa inoltre. Negli scorsi giorni nella struttura di Sant’Antonino sono stati effettuati in media tra i 25-26 test al giorno. In buona parte, come detto, si tratta di vacanzieri. «La stragrande maggioranza sono risultati negativi».

Tipress