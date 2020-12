Degli auguri per sensibilizzare la popolazione

BELLINZONA - Auguri di Buon Natale, ma anche un modo per sensibilizzare la popolazione. Ha un duplice scopo il video (clicca sul link per vederlo), ideato e creato da Rescue Media, su richiesta della Federazione Cantonale Ticinese Servizi di Ambulanza (FCTSA) e la Fondazione Ticino Cuore (AMUT). «L'obiettivo è trasmettere i nostri auguri di buone feste ai ticinesi, agli enti e ai nostri collaboratori, facendo nel contempo sensibilizzazione», precisano i due enti in una nota, ricordando i tre numeri di telefono destinati al servizio sanitario: il 144 per le chiamate d'urgenza delle ambulanze, lo 091.800.18.28 per la Guardia Medica e lo 0800.144.144 per l'Hotline cantonale dedicata al coronavirus.

Ed è a quest'ultima che si è rivolto un elfo che nel filmato è venuto in soccorso a un Babbo Natale malaticcio e che presenta sintomi del virus, trovando una brillante soluzione per portare a termine la sua missione.