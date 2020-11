Lockdown 2: cineasti ticinesi fatevi avanti

LUGANO - “Collection Lockdown". Così si chiama il progetto lanciato quest'anno da tre produttori svizzeri. Una sfida ai cineasti: raccontate il lockdown in un cortometraggio di massimo 15 minuti. Ed è stato un successo, online e al Locarno Film Festival. «In tempi record e con grande sintonia abbiamo realizzato un progetto che ha unito le voci e gli sguardi di 33 registi provenienti da tutta la Svizzera», spiega la produttrice ticinese Michela Pini, di Cinédokké. Tanto che hanno deciso di rilanciarlo.

Ecco quindi "Collection Lockdown – 2nd Wave By Swiss Filmmakers". Frédéric Gonseth Productions (Grandvaux), Turnus Film (Zurigo) e Cinédokke di Lugano invitano tutte le cineaste e tutti i cineasti della Svizzera a offrire la loro visione personale del confinamento. Seconda ondata di Covid-19, ancora un corto, ancora 15 minuti di limite.

«Mai prima di questa primavera era stato realizzato un progetto a livello nazionale in cosi poco tempo - aggiunge Pini -. La crisi legata al coronavirus ci ha avvicinato. Con lo stesso spirito abbiamo deciso di riproporre il progetto per questa seconda ondata. Mi auguro che saranno molti i registi provenienti da Ticino e Grigioni che parteciperanno a questa fase di selezione».

La traccia? «Non appena la prima ondata si è ritirata, una seconda ondata ha travolto il nostro Paese. Non sorprende che il confinamento sia meno severo, ma la confusione cresce, gli stravolgimenti si confermano e le fratture si fanno più profonde. Come si racconta dal punto di vista delle cineaste e dei cineasti di questo Paese una vita segnata dal virus? Quali tracce lascia, nel bene e nel male, soprattutto in questo periodo di festività di fine anno?». Cineasti, fatevi avanti (in allegato il bando).