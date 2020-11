346 nuovi casi e altri 5 decessi in Ticino

BELLINZONA - Sono 346 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Ticino, come rende noto l'ufficio del medico cantonale. Rispetto al bollettino di ieri sono pure stati segnalati cinque ulteriori decessi provocati dal virus.

Ricoveri in aumento - Negli ospedali ticinesi sono ora ricoverati complessivamente 336 pazienti risultati positivi al tampone (+7 rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (ieri erano 27). 25 di loro sono intubati (+3 rispetto a ieri). Le nuove ospedalizzazioni sono in tutto 35. 24, invece, le persone che sono state dimesse. L'aumento dei ricoveri ospedalieri registrato nelle ultime settimane preoccupa naturalmente la sanità ticinese, con gli ospedali che potrebbero presto trovarsi in ginocchio.

Le cifre da inizio pandemia - E ritornando indietro nel tempo, a più di otto mesi fa, da quell'inizio emergenza, nel nostro cantone si sono contati complessivamente 11'876 contagi, mentre le vittime ticinesi del virus sono 421. I pazienti finora dimessi dagli ospedali sono invece 1'166.

Alta percentuale di tamponi positivi - Per quanto riguarda gli ultimi quattordici giorni (dato aggiornato al 9 novembre) il 28,6% dei test effettuati ha dato esito positivo per un'incidenza che ammonta a 1'272 casi positivi su centomila abitanti. La percentuale dei tamponi positivi è a ogni modo in costante crescita e negli ultimi giorni ha spesso oltrepassato il 30%. Ad esempio lo scorso 9 novembre - l'ultimo dato riferito dall'Ufficio del medico cantonale - si era riscontrato il 33.4% di positività su 1'433 test effettuati.

Isolamento e quarantena - Il bollettino riferisce pure di 1'668 ticinesi che si trovano attualmente in isolamento per aver contratto la malattia. Le persone poste in quarantena per aver avuto contatti con loro sono 3'253.