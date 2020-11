Accensione "virtuale" della facciata Manor, è arrivato il Natale

LUGANO - È ormai un rito per tutti i luganesi, e questo rito vuol dire che è arrivato il Natale. Quest’anno però l’accensione della facciata della Manor non è stata fatta davanti a centinaia di persone come è sempre avvenuto, ma davanti alle migliaia che hanno assistito all’evento davanti allo schermo.

Il momento dell’accensione quest’anno è stato virtuale, a causa delle disposizioni anti-Covid che vietano gli assembramenti con più di cinque persone in spazi pubblici, piazze e luoghi di passeggio.

L’evento clou è stato seguito in diretta video su piazzaticino.ch e sulle nostre piattaforme social. Un appuntamento che, nonostante le restrizioni, Manor non ha voluto saltare, perché il Natale è qualcosa di unico fatto anche di luci, musiche, shopping. Qualcosa che un virus non può e non deve fermare.