Coronavirus in Ticino: altri 40 casi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati registrati altri 40 casi, come fa sapere l'Ufficio del medico cantonale. Nel nostro cantone il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio 2020) sale così a 3'818. I decessi restano fortunatamente fermi a 350.

A seguito della «decisa crescita» delle nuove persone positive al coronavirus (martedì erano 17, l'altro ieri 39 e anche ieri 40), come l'aveva definita il medico cantonale Giorgio Merlani, proprio ieri in Ticino è stata decisa l'adozione di alcuni provvedimenti per frenare la diffusione del virus: da stasera alle 19 nei negozi e nei centri commerciali è obbligatorio l'uso della mascherina, mentre discoteche, sale da ballo e club dovranno restare chiusi.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, ora le persone ricoverate sono 7 (una in più di ieri). Di queste una è intubata in cure intense. È dallo scorso 31 luglio che non c'erano più malati di Covid-19 in cure intense.