50 nuovi ingegneri SUPSI

MANNO - Nel pomeriggio di sabato, presso l’Aula Magna del Campus di Canobbio, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi del Master of Science in Engineering (MSE) ai 50 neolaureati del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI.

L’evento si è aperto con il discorso di benvenuto tenuto dal Presidente del Consiglio SUPSI, Alberto Petruzzella, seguito da Emanuele Carpanzano, Direttore del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, che ha salutato le neodiplomate e i neodiplomati presenti.

Alla cerimonia ha preso parte Christoph Wild, Co-CEO di Argor-Heraeus, che ha assegnato il premio omonimo a Ivan Gasparini per aver realizzato il migliore lavoro di tesi sul tema della sostenibilità ambientale. Lo studente ha brevemente illustrato i punti salienti del suo elaborato.

La relazione con le aziende del territorio caratterizza in modo particolare il Master of Science in Engineering, percorso di studi offerto da SUPSI in collaborazione con le altre sette Scuole universitarie professionali svizzere. Un programma rinnovato che nell’anno accademico 2020-2021 prende il via con una nuova e arricchita offerta caratterizzata da 14 profili di specializzazione, di cui 10 offerti dalla SUPSI.

Durante la cerimonia è intervenuta anche Monica Gianelli Bertino, Presidentessa del Consiglio di Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO, realtà che sostiene gli studenti della SUPSI tramite premi e borse di studio indirizzate a neodiplomati in Ingegneria che intendono proseguire il percorso di studi. Inoltre dal 2019 la Fondazione supporta gli studenti dello Startup Garage, laboratorio didattico che consente ai futuri ingegneri di sperimentare le loro idee più innovative.

I 50 diplomati del Master in Engineering sono:

Zahra Abdolmaleki

Dario Alliata

Manuel Alò

Aslan Bayat Far

Matteo Besenzoni

Eleonora Biscotto

Alberto Bombelli

Reda Nassim Bousbah

Cristian Bovino

Denis Broggini

Andrea Camarca

Gaspar Felipe Cardoso de Santana

Daniele Celentano

Andreas De Sousa

Federico D’Ignazio

Jorge André Esteves

Antoine Farine

Alessandro Favalli

Stefano Ferrari

Mike Fiori

Ivan Gasparini

Sofia Geronzi

Stefano Guarisco

Monica Guidi

Fatlind Hajdaj

Alessandra Leone

Deborah Leone

Sebastiano Marinelli

Alessandro Mascheroni

Marco Menerini

Vincenzo Messana

Fabio Moltoni

Andrea Monti

Geraldo Edmar Neiva Cunha

Andrea Nogara

Ernesto Alonso Paiva Paredo

Christian Paoliello

Andrea Perez Barbosa

Stefano Piazza

Maria Catalina Riano Jaramillo

Alessandro Roncoroni

Francesco Aldo Santarelli

Simone Sguazza

Ivan Gabriel Terceros Vidal

Christian Valles

Edgar Marcelo Vela Pinela

Tanya Velichkova

Paolo Veronesi

Michele Viesti

Jacopo Viviani

ARGOR-HERAEUS