Fiumi in piena e strade allagate, in Ticino è allerta vera

BELLINZONA - La forte pioggia sta provocando non pochi disagi in tutto il Ticino. Sia nel Sopra che nel Sottoceneri i temporali impetuosi hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi. Mentre i corsi d'acqua - a lungo tristemente a secco - si sono incredibilmente ingrossati e rischiano di straboccare.

Fiumi ingrossati - Particolarmente impressionanti sono le immagini che arrivano da Osogna, zona Boggera, dove nei pressi del ponte che porta a Lodrino si è creata una vera e propria (enorme) cascata che lambisce la strada cantonale. Anche il fiume Ticino, dalle parti del Comune di Riviera, risulta particolarmente impetuoso a causa della tantissima acqua caduta. Anche in Malcantone la situazione non è delle migliori: il Canale Prati Maggiori ad Agno è ormai al massimo della sua capacità - come mostra una foto inviata in redazione - e potrebbe presto esondare. Mentre nella vicina Magliaso via Castellaccio risulta sommersa da acqua e fango. E pure il fiume Cassarate è in piena.

Colata sulla statale 34 - Sott'acqua sono finite anche altre strade nel Luganese e nel Sopraceneri. Ma non solo. Perché a Lugano anche l'autosilo Motta risulta attualmente sommerso dall'acqua e sul posto sono intervenuti i pompieri. Allagamenti vengono segnalati pure in un bar del centro di Campione d'Italia (video). Mentre ad Ogebbio, appena fuori dal confine locarnese, una colata di fango ha raggiunto la statale 34 del Lago Maggiore (vedi foto). La strada è al momento chiusa, ma fortunatamente nessuna automobile è rimasta coinvolta. Finora l'unica regione che non ha ancora dovuto fare i conti con l'alluvione è il Mendrisiotto.

«Massima attenzione» - Le piogge intense - previste da MeteoSvizzera e certificate dalla polizia cantonale con un'allerta idro-geologica - interesseranno praticamente tutto il territorio cantonale fino a domenica. Le autorità si raccomandano di «utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario», di «non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua» e di «prestare la massima attenzione ai sottopassi, e a quelle zone di possibile accumulo dell'acqua».

