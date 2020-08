Incidente verso Milano, coinvolta un’auto ticinese

LAINATE - Incidente stradale attorno alle 10.00 di questa mattina subito dopo il bivio tra l’Autostrada A9 dei laghi e l’Autostrada A8 Milano Varese, a 100 metri dall’uscita di Lainate, in direzione di Milano. Ancora ignote le cause di quanto accaduto, ma nell’incidente sono coinvolte tre veicoli, tra cui un’auto targata Ticino.

Dalle foto giunte in redazione e inviate da un nostro lettore si vede un camion fermo in autostrada, il veicolo targato Ticino che presenta ingenti danni e un furgone che si trova in contromano sulla corsia d’emergenza. Sul posto si è recata la polizia stradale. Nulla si sa sulle condizioni di salute delle persone all'interno dell’auto e del furgone, ma stando alle testimonianze giunte in redazione non dovrebbero esserci feriti gravi.

Foto lettore