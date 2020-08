Covid in Ticino: nel fine settimana 4 nuovi casi

BELLINZONA - Altri 4 nuovi casi di contagio da coronavirus, ma nessun nuovo decesso. Sono queste le cifre - aggiornate questa mattina alle 8 dall'Ufficio del Medico cantonale -relative all'evoluzione della pandemia nel corso delle ultime 72 ore in Ticino.

Dall'inizio dell'emergenza, scattata il 25 febbraio scorso con il primo caso, il numero complessivo delle infezioni nel nostro Cantone sale a quota 3'470, mentre i decessi restano 350.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nel fine settimana la situazione non è mutata. Al momento risulta, come venerdì scorso, una persona ricoverata (che non si trova in terapia intensiva). I pazienti dimessi sono complessivamente 924.