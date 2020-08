BELLINZONA - Otto modi per scoprire la biodiversità delle foreste ticinesi. Il Dipartimento del territorio lancia un video promozionale, otto percorsi didattici in altrettante località (Capriasca, Cevio, Faido, Lodano, Lucomagno, Monteceneri, San Bernardino e Soazza) e attività diversificate sulla scia dell’omonima campagna federale. «Il contatto diretto con la natura - precisa il DI in una nota - sta ottenendo molto interesse in tutto il Ticino».

Ne sono la prova i dati forniti dal settore turistico e dalle cronache locali nell’annunciare come numerosi escursionisti e turisti - desiderosi di entrare in contatto con il territorio e di riscoprire le più belle regioni della Svizzera - siano accomunati dalla voglia di rinsaldare i rapporti con il paesaggio naturale, vivere esperienze autentiche e momenti di spensieratezza totale. «Con queste premesse - spiega il Dipartimento - non poteva quindi non riscuotere interesse la campagna nazionale denominata “Diversità forestale” lanciata nelle scorse settimane dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)».

Il Dipartimento del territorio, con la Sezione forestale, l’Ufficio della natura e del paesaggio e il Museo cantonale di storia naturale, affiancato da numerosi partner – quali federlegno.ch, Fondazione Valle Bavona, Centro Natura Vallemaggia, Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI), Pro Natura, l’alberoteca, Comune di Faido e tanti altri – ha quindi aderito, insieme all’Ufficio foreste e pericoli naturali, Regione Grigioni centrale Moesano, a questa campagna informativa che evidenzia ricchezza, importanza e ruolo della biodiversità forestale.

Per l’occasione sono stati preparati alcuni sentieri tematici affinché popolazione ed escursionisti possano comprendere o scoprire le variegate forme di vita che compongono un bosco. Si tratta di otto percorsi lungo i quali ammirare una dozzina di sagome di legno indicanti piante, funghi, licheni, insetti, anfibi, uccelli, pipistrelli e altri mammiferi… in rappresentanza delle circa 30mila specie che popolano le nostre foreste. La loro identificazione permetterà inoltre di partecipare al concorso abbinato alla campagna.

DT