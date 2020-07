La radio digitale entra nella Mappo-Morettina

LOCARNO - Non solo frequenze analogiche OUC/FM, la radio nella Mappo-Morettina d'ora in poi arriva anche su quelle digitali DAB. Ad annunciarlo è l'Ufficio federale delle strade (USTRA), che dopo la ripresa della proprietà dei nuovi tratti di Strada nazionale ha provveduto a equipaggiare le gallerie con gli impianti necessari per diffondere il segnale radio DAB+ nel vano traffico.

I programmi che vengono diffusi sono gestiti direttamente dagli operatori radio, che fanno capo a tre gruppi principali: la SSR SRG Idee Suisse, SwisMediaCast e Digris AG.

Queste frequenze digitali, così come avviene con quelle analogiche, possono essere interrotte dalla polizia per diramare all’interno della galleria annunci relativi al traffico o informazioni di sicurezza in caso di incidente.