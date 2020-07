Coronavirus, due nuovi contagi e nessun decesso

BELLINZONA - Due nuovi casi positivi e nessun decesso legato al Covid-19 nell'arco delle ultime 24 ore in Ticino. Sono queste le cifre, aggiornate come di consueto alle otto di questa mattina, riferite dall'Ufficio del Medico cantonale. Ieri, ricordiamo, i nuovi contagi erano stati otto.

Il totale dei contagi confermati dall'inizio dell'emergenza nel nostro cantone sale così a 3'365 casi, mentre il bilancio dei decessi è fermo - dallo scorso 11 giugno - a 350 vittime.

Due pazienti ricoverati - Negli ospedali dedicati alla cura dei pazienti Covid-19, intanto, è finita un'altra persona. Ieri, ricordiamo, era stato segnalato la prima ospedalizzazione in reparto dopo quattro giorni in cui i nosocomi non registravano più pazienti ricoverati. Entrambi i pazienti, comunque, non si trovano in cure intense.

Dall'inizio della pandemia, le strutture ospedaliere ticinesi hanno dimesso un totale di 915 pazienti malati di Covid-19. Nessuno di questi nelle ultime 24 ore.