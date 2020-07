Un temporale, quasi 10 gradi in meno

LUGANO - I temporali di ieri sera hanno abbassato improvvisamente le temperature (e questo lo hanno notato tutti). Ciò che magari è sfuggito a qualcuno è il calo improvviso registrato a Lugano.

Stando ai grafici di Meteo Svizzera, improvvisamente fra le 17:30 e le 19:00, la colonnina di mercurio è scesa da 28 a 20 gradi. «Nelle altre stazioni - segnalano i meteorologi di Locarno Monti - il raffreddamento c'è stato, ma in misura leggermente inferiore».

In ogni caso non è una botta d'arresto dell'estate. Già a partire da oggi, infatti, tornerà il sole e le temperature raggiungeranno velocemente i 27 gradi. Non sono esclusi in giornata rovesci o temporali, più probabili fra il Sottoceneri e il Grigioni italiano.

Meglio il weekend, durante il quale si prevede un tempo soleggiato e caldo, con temperature fino 30 gradi.