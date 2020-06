Spuntano "alberi femministi"

MENDRISIO - A Mendrisio, Lugano. E poi Locarno e Bellinzona. Dal 12 al 14 giugno in diverse località del Cantone spunteranno degli "alberi femministi" con messaggi contro le discriminazioni e a favore della parità.

«Spunteranno come linfa - sottolinea la rete "nateil14giugno" - anche i volti delle pioniere svizzere del diritto di voto, azione che aderisce alle iniziative per le celebrazioni del CH2021».

Il 14 giugno si avvicina e nonostante i limiti imposti dall’emergenza covid-19, il movimento femminista non si arresta e torna a riunirsi per difendere i propri diritti. Un’azione collettiva sarà organizzata a tal proposito in Piazza del Sole proprio domenica mattina, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione della salute e di distanziamento sociale.

Gli interessati possono partecipare scrivendo a sciopero@nateil14giugno.ch

TiPress