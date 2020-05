Luganonetwork pensa al post-coronavirus

LUGANO - È positivo il bilancio 2019 di Luganonetwork, il servizio comunale che offre ai cittadini un orientamento formativo e professionale e alle aziende un supporto nella fase di preselezione del personale. Ma negli scorsi mesi anche questo servizio si è dovuto confrontare con l'emergenza Covid-19 e si è ripensato per garantire la continuità dell'attività.

Una situazione in cui - come si legge in una nota odierna - Luganonetwork ha dimostrato di possedere la giusta flessibilità per garantire la consulenza e il proseguio dei colloqui nelle forme rispettose della prevenzione sanitaria. Le nuove modalità di lavoro hanno permesso inoltre di continuare il networking con le aziende, riprogrammando le visite con uno sguardo rivolto al futuro. L’obiettivo del servizio è di sostenere al meglio le necessità specifiche sul fronte dell’occupazione e della formazione per il periodo del dopo pandemia.

«Dalle misure anticrisi del 2009 alle Linee di sviluppo 2018-2028 – afferma Lorenzo Quadri, capo Dicastero formazione, sostegno e socialità, citato nel comunicato - il sostegno all’occupazione è l’obiettivo costante della politica del Municipio, confrontato attualmente con le nuove sfide imposte dal Covid-19 al mercato del lavoro locale». Come ridefinire il sostegno all’occupazione dopo l’emergenza Covid-19 e come ripensare la formazione dei candidati per affrontare al meglio le nuove sfide professionali sono alcune delle domande sulle quali Luganonetwork ha già iniziato a riflettere.