La clinica Moncucco ora dice grazie

LUGANO - Aiuti economici. Ma non solo soldi. Anche piccoli regali, cibo, email e bigliettini. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha generando nelle imprese e nei privati una

grande ondata di solidarietà nei confronti dei medici, del personale infermieristico e curante, medico-tecnico, alberghiero, della logistica e dell’amministrazione della nostra struttura. Ed è per questo motivo che oggi la Clinica Luganese Moncucco ha voluto ringraziare chi in queste settimane le è stato vicino. In particolare ringrazia la famiglia Siccardi che " ha predisposto una generosa donazione da destinare all’emergenza sanitaria, nell’ottica di possibile ispirazione per altri e di manifestazione di supporto al nostro operato" fa sapere la clinica in un comunicato stampa. Ringraziamenti vanno anche alla Famiglia Badaracco e alla Fondazione Rosi ha offerto un importante supporto finanziario.

Inoltre vengono ricordate le tantissime aziende ed esercizi pubblici che hanno messo gratuitamente a disposizione prodotti e generi alimentari (menù completi, bibite, biscotti, cioccolato, panini, ecc.) distribuiti nei reparti o all’interno della mensa del personale. Anche associazioni, club sportivi, enti ed esercizi privati intervenuti con omaggi, offerte di alloggi e materiale sanitario di protezione individuale. Alcuni ristoranti della regione hanno preparato pranzi e cene per il personale. "Sono gesti di solidarietà e vicinanza che ci scaldano il cuore e ci permettono di guardare al futuro, malgrado le incognite e le difficoltà di questo momento che coinvolge in modi e forme diverse tutta la popolazione" fanno sapere dalla clinica.



Il grazie della clinica Moncucco a:

Amore di Cultura Artigianale

 Adecco Lugano

 Associazione A.R.D.C.L.

 Associazione Carnevale di Cadro

 Associazione Giornate del Malato della Svizzera Italiana (AGMSI)

 Associazione Life for Children

 Associazione Morresi Emigrati sezione Ticino

 Associazione Round Table

 Associazione Svizzera dei Sottufficiali Sezione Ticino (ASSU)

 Associazione traumi psicologici

 Banca Sempione

 Basilese agenzia generale Lugano

 Bignasca panetteria e pasticceria

 Bruli

 Brumana panetteria e pasticceria

 Chicco d’Oro

 Cinema Lux

 Cochi

 Cofti.ch Erbe Ticino

 Coro Carillon

 Corporazione Patrizi di Mendrisio

 Cortesi & Associati

 DebriSi della Svizzera Italiana (DebriSI)

 Drinks by Brughera

 Famiglia Badaracco

 Famiglia Siccardi

 FC Lugano

 Ficufish

 Fondazione Rosi

 Froneri

 GBC

 Gruppo carnevale Castione

 HC Lugano

 Helsana

 Huawei Technologies Switzerland

 ISS

 Läderach

 Lions Club Campione d’Italia

 Lions Club Lugano Ceresio

 Manor

 Migros Ticino

 Neolab

 Nestlé

 OCDF Owners Club della Forchetta

 Oratorio di Lugano e Don Emanuele Di Marco

 Panathlon Club Lugano

 Pane & Zucchero pasticceria

 Patriziato di Mendrisio

 Pelli di Gallina

 Pizza Oran Barbengo

 Red Bull

 Ristorante La Fermata Lugano

 Ristorante Argentino bistrot & pizza Lugano

 San Clemente

 Saviva

 Speedy Pizza Massagno

 Studio della Gioia di Laura Galli Gravesano

 Subway ristorante Lugano

 Synex

 Tabla ristorante Montagnola (Collina d’Oro)

 Ticino Turismo, in collaborazione con GastroTicino e Hotelleriesuisse

 Tyco, TE Connectivity

 UBS Regione Ticino

 Valentina Tamborini – Tamborini Vini, “Progetto Donare a Voi:

disinfettante ottenuto con la Grappa”

 Vanini Sandro

 VPOD sindacato

 Wander