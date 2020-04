Dirinella e Brusata riaperti a fasce orarie

GAMBAROGNO / NOVAZZANO - Da domani, giovedì 16 aprile, il valico di Dirinella (Gambarogno) sarà aperto in alcune fasce orarie. La stessa cosa avverrà, da lunedì 20 aprile, per il valico di Brusata (Novazzano). Sarà possibile attraversare il confine da lunedì a venerdì dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 20.

A comunicarlo è l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), che ha preso la decisione a seguito di un'analisi dei flussi di traffico e d'intesa con le autorità ticinesi e italiane.

Dirinella e Brusata vanno qiuindi ad aggiungersi ai sei valichi attualmente aperti (Chiasso Brogeda autostrada, Gandria, Chiasso strada, Madonna di Ponte, Ponte Tresa e Stabio).

Nell'ambito della lotta contro il Covid-19, l'ingresso in Svizzera dai Paesi limitrofi resta comunque consentito solo ai cittadini elvetici, alle persone in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera e ai frontalieri che devono entrare nel Paese per motivi professionali. Possono entrare sul territorio anche persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità.

Il traffico transfrontaliero rimane quindi canalizzato verso i valichi di confine più importanti per effettuare controlli sistematici.

L'elenco di tutti i valichi di confine aperti