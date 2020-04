Coronavirus: 62 casi e 8 decessi in più di ieri

BELLINZONA - Sono 62 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nel nostro cantone nel corso delle ultime 24 ore, che portano così il numero complessivo a 2'776 infezioni dall'inizio dell'epidemia (ieri se ne contavano 2'714).

In crescita è purtroppo anche il bilancio dei decessi da Covid-19, che oggi raggiungono quota 227, facendo segnare un aumento di 8 unità rispetto alla giornata di ieri. Le persone dimesse dall'ospedale nel corso delle ultime 24 ore sono invece 19, per un totale di 466.

Tra i contagi confermati di questa settimana vi è anche quello del medico cantonale Giorgio Merlani, che in un video-messaggio pubblicato ieri ha reso noto l'esito del tampone eseguito martedì dopo l'insorgere di alcuni sintomi.

Merlani, che si trova ora in isolamento al proprio domicilio, ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni. «Io sto bene, sto molto bene. Anche la tosse che si è presentata lunedì è praticamente sparita». Quindi la raccomandazione a tutti per i giorni che ci attendono: «Il picco lo abbiamo passato. Abbiamo vinto una battaglia ma la guerra è lungi dall'essere vinta». In altre parole: restiamo a casa.