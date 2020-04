Gli "impiccati" spaventano più gli uomini dei cormorani

I cormorani non sappiamo come la pensino. Ma quegli impiccati non sono di certo un belvedere. Se ne era parlato ad inizio febbraio, quando laRegione aveva segnalato la presenza di fantocci appesi agli alberi del Parco Ciani e si citava anche la loro presenza a Morcote. Allora la notizia aveva strappato un mezzo sorriso, ora in piena pandemia il video e le fotografie scattate da chi oggi è passato in barca nei pressi dell'autosilo mettono i brividi. «È una cosa oscena non si può vedere- è il commento dell'autore degli scatti -. Davvero di cattivo gusto, non potevano mettere degli stracci? Oltretutto con i tacchi e vestiti sembrano persone vere. Un bel biglietto da visita per un villaggio turistico come Morcote».

Lo scopo? Non certo scoraggiare l'arrivo degli svizzero-tedeschi. I manichini, aveva spiegato allora al giornale un funzionario dell'Ufficio caccia e pesca, erano stati posati contro i cormorani. Nello specifico per i problemi causati dal loro guano. «Non è un'immagine delle più felici» aveva ammesso l'interpellato. Una considerazione valida ancor di più oggi.

Foto lettore