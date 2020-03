«Cantieri autostradali, ci sono le condizioni per lavorare. Ma...»

LUGANO - «A tutt’oggi su quasi la totalità dei cantieri svizzeri sembra ci siano ancora le condizioni per continuare per quanto possibile i lavori. La situazione è costantemente monitorata». I cantieri in questione sono quelli sulla rete autostradale e la presa di posizione è firmata dall'Ufficio federale delle strade. Tutto ruota però attorno a quel "sembra".

Proprio perché la situazione è in continua evoluzione, l'Ustra intende infatti «verificare e discutere con tutte le parti interessate la situazione di ogni cantiere ancora attivo in Ticino». Gli aspetti da soppesare sono quelli dell'urgenza dell'opera, della necessità di garantire la sicurezza agli automobilisti, come pure «delle reali possibilità di assicurare alle maestranze le necessarie condizioni di igiene e prevenzione sul lavoro».

A partire da domani la Filiale di Bellinzona dell'Ustra eseguirà una verifica sistematica dei cantieri lungo l’autostrada con i propri partner contrattuali e dove non saranno date le condizioni necessarie provvederà ad interrompere in modo pianificato e coordinato i lavori in corso. «Questo processo - sottolinea il comunicato - richiederà tuttavia alcuni giorni». Ogni decisione sulla continuità dei cantieri lungo le autostrade verrà valutata e presa la prossima settimana. L'Ustra ricorda anche che «le strade nazionali svolgono una funzione importante e delicata, in quanto assicurano l’approvvigionamento di base di tutte le regioni della Svizzera».