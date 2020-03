Elton John e Di Caprio usano gli occhiali di un ticinese

LUGANO - Elton John e Leonardo Di Caprio indossano gli occhiali ideati da un idraulico di Lugano. Lui è Christian Tresoldi, 33 anni, attivo come operaio nella storica azienda di famiglia e con una grande passione che coltiva ormai da anni. Quella per gli occhiali vintage, modernizzati. «Il mio business sta esplodendo in questi ultimi tempi. Senza che me ne renda davvero conto. È pazzesco».

Le “memorie” di Sir Berenford – Non trovava mai un paio di occhiali che facessero al caso suo. Eterno insoddisfatto, Tresoldi ha un'intuizione brillante mentre aiuta il padre a ristrutturare una villa in Costa Azzurra. In una vecchia valigia, il luganese trova le "memorie" del padrone di casa, Sir Berenford. Tra cui, un paio di occhiali d’epoca.

L’ispirazione che arriva dal passato – «Oggi Berenford è il nome del mio marchio, ufficialmente fondato nel 2017 con altre persone. Quell'uomo del passato mi ha dato l'ispirazione. Prendo degli occhiali vintage e li attualizzo, li rendo moderni».

La Dolce Vita – E che onore rendersi conto che quegli occhiali, prodotti in una valle del Veneto, ora sono indossati da popstar e da calciatori famosi. «Al momento abbiamo una ventina di modelli, con una cinquantina di variazioni. Ogni occhiale ha un nome che si ricollega a un personaggio del passato, in particolare mi ispiro alla Dolce Vita degli anni ‘60».

Un maniaco della precisione – Quelli di Tresoldi vogliono essere occhiali di carattere. Lo stile è marcato. «Io sono un maniaco della precisione e dell’organizzazione, la qualità è fondamentale. Non chiedetemi come abbia fatto a esplodere in questo modo. Forse ho avuto le conoscenze giuste nel momento giusto. Ci vuole fortuna nella vita».

Coi piedi sempre per terra – Nella maggior parte del suo tempo lavorativo, Tresoldi continua a fare l'idraulico. I piedi li ha ben saldi per terra. «Non so come andrà a finire. Ho investito molto, per girare il mondo e promuovere i miei occhiali. Il fatto che il primo a indossarli sia stato un mito come Elton John mi ha avvantaggiato. Ha fatto tendenza. Sicuramente il Ticino resterà il mio campo base. Anche se stiamo valutando di aprire un negozio-bar a Milano, nella zona artistica di Brera».

Foto Filippo Avandero