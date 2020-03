Distinguersi: così i ristoranti si salvano (pure dal coronavirus)

BELLINZONA - «Distinguetevi». Quante volte il presidente di GastroTicino Massimo Suter lo avrà ripetuto ai ristoratori della Svizzera italiana? Un’infinità. E sempre più c’è chi si lancia nelle iniziative più disparate. Anche nel momento più drammatico. Quello del nuovo coronavirus. Quello in cui la stessa GastroTicino ha chiesto al Governo misure di sostegno concrete per non fare affondare il settore. Un esempio di reazione positiva? Il ristorante dell’Hotel Internazionale di Bellinzona che proprio in questi giorni propone la “Rassegna dei molluschi: la cozza e i suoi amici”. «Proponiamo 7-8 rassegne all’anno – sottolinea il direttore Michele Santini –, con temi che spaziano dalla patata al cioccolato. Rappresentano un nostro punto di forza, che ci permette di attirare ulteriore clientela rispetto a quella abituale».

Il test di Tio/ 20 Minuti – Ticino, terra di cozze. Così, ironicamente, ci lanciamo in una sfida all’ultimo cucchiaio, supervisionati dallo chef Claudio Magrì, che farà da giudice. Ai fornelli, come si nota nel video, gli inviati di Tio/ 20Minuti non se la sono passata tanto bene. «Quello che conta – evidenzia Santini – è che la gente si renda conto che dietro a un piatto c’è sempre una lavorazione importante. Ci sono tempo, dedizione e passione».

Un inverno da reinventare – Parola d’ordine: sapersi reinventare. In continuazione. Solo così si può reggere l’urto in un mercato, quello della ristorazione, saturo all’inverosimile. D’altra parte il Ticino è il Cantone con il maggiore numero di esercizi pubblici in relazione al numero di abitanti: uno ogni 75 abitanti. Nel resto della Svizzera è uno ogni 120. A Locarno, alla testa del ristorante Lungolago, c’è un certo Bruno D’Addazio che da 24 anni ne inventa di tutti i colori. A volte anche “sbroccando”. «Soprattutto nel periodo invernale – sostiene –, quando cioè la clientela “non arriva da sola”. E allora lì ci do dentro, con serate a tema di ogni tipo».

Distaccarsi dalla massa – Giovanni Viglezio, responsabile del Ristorante Balmelli di Gentilino (Collina d’Oro) ha la sua filosofia. «Di recente abbiamo promosso la rassegna toscana, con piatti rinascimentali. Prossimamente punteremo anche su piatti vegetariani. O ci si distacca dalla massa, o si naviga nel qualunquismo. Indipendentemente dal Coronavirus, oggi è fondamentale offrire al cliente un’esperienza, qualcosa di davvero diverso».

Con la qualità, il prezzo non è un problema – Così la pensa anche Mirko Rainer, gerente dell’Atenaeo del Vino di Mendrisio che di recente ha stretto una partnership con lo chef italiano Carlo Cracco. Un colpaccio. «C’è una bella collaborazione per quanto riguarda i suoi prodotti – ammette Rainer –. E prossimamente potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Alla base del nostro mestiere deve esserci l’eterna ricerca della qualità. Se c’è la qualità, il cliente è anche disposto a spendere qualcosa in più. Io continuo a guardare quali sono le tendenze che ci sono nelle varie parti del mondo. Per essere sempre all’avanguardia. Non solo. Uno deve anche essere bravo a “farsi un nome”. Ci deve mettere la propria impronta. Un posto anonimo da noi difficilmente sopravvive».