1300 bambini vanno a scuola a piedi

BELLINZONA - Oltre 1300 bambini, 300 accompagnatori, sette volte il giro del mondo (in un'immaginaria staffetta). Sono questi i numeri dell'ultimo anno di Pedibus in Ticino. Gli obiettivi della campagna, che si riassumono nella sensibilizzazione delle famiglie con bambini in età scolare rispetto alla mobilità sostenibile, sono sposati da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

Pedibus è presente in Svizzera da 20 anni. In Ticino è decisamente più giovane, ma il veloce aumento delle linee (98 a fine 2019) e le molteplici iniziative di sensibilizzazione hanno fatto molto parlare. Sono stati organizzati anche 55 eventi festivi in occasione della Giornata internazionale a scuola a piedi, un grande evento cinematografico e due esposizioni fotografiche d’autore.

Il Pedibus gode del sostegno di diversi partner pubblici (UPI, polizia cantonale, progetto cantonale Meglio a piedi, Ufficio delle scuole comunali), e privati, con i quali collabora per creare una rete sempre più solida sul territorio.