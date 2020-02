Rabadan: ecco cosa non perdersi

BELLINZONA - È tutto pronto 157° edizione del Carnevale Rabadan di Bellinzona. Dopo un anno è di nuovo tempo d'indossare maschere e costumi per immergersi nella suggestiva atmosfera del regno di Re Rabadan.

Oltre ai numerosi appuntamenti tradizionali, quest’anno il focus è sicuramente rivolto al grande intrattenimento musicale di Piazza del Sole. Infatti al Capannone si preannunciano sette serate all’insegna del divertimento, del buon cibo e soprattutto della grande musica dal vivo. Inoltre, dopo il grande successo della scorsa edizione, tornano le serate a tema arricchite da una sfiziosa proposta gastronomica all’interno la nuova Guest Area. E per non farsi mancare nulla, quest’anno si inizia un giorno prima con lo spettacolo teatrale Gabarè di Flavio Sala.

Ma andiamo con ordine, da quest’anno il Capannone di Piazza del Sole esprime in pieno la propria versatilità trasformandosi in un vero e proprio teatro.

Mercoledì - Mercoledì 19 febbraio, come detto, si aprono i battenti con lo spettacolo comico teatrale dell’esilarante Flavio Sala, che andrà in scena con la sua commedia Gabarè.

Giovedì - Dopo la tradizionale consegna delle chiavi, la serata di giovedì va in scena con l’ormai tradizionale OPENING PARTY che quest’anno dalle 22.15 animerà Piazza del Sole iniziando dagli amatissimi MIDNIGHT LOVERS & HORNY HORNS, a seguire due concerti show d’eccezione che vedranno protagonisti THE SUNNY BOYS e SPINGI GONZALEZ. La serata prosegue fino alle 4.00.

Venerdì - Il venerdì sera è solitamente la serata degli ospiti internazionali e quest’anno tornano a grande richiesta gli EIFFEL 65, dalle 23.00 con uno spettacolo di grande livello. La serata BACK TO THE 90s SHOW è in collaborazione con Radio One Dance e prosegue con DJ MATRIX, la superlativa NEJA, le SPICE 4EVER una strepitosa Tribute Band delle omonime Spice Girls ed infine i BACKSTREET’S BACK Tribute Band dei famosissimi Backstreet Boys.

Sabato - Non poteva mancare il SATURDAY NIGHT LIVE con la sua esplosiva musica dal vivo, MISTER X, EXPLOSION BAND e TRIBALSOUND infiammeranno il palco con i loro grandi successi, la serata inizia alle 21.00 con il DJ Set di FEED.

Domenica - La domenica sera è LA SERATA DEL LISCIO che dalle 19.00 si trasforma in una balera grazie alle note della strepitosa orchestra Romagnola diretta da Moreno il Biondo e il Grande Evento si balla fino alle 24.00

Lunedì - Lunedì è il turno della migliore musica Après Ski, la DANCE-MUSIC NIGHT continua fino alle 3.00 in compagnia di OSOGNA PROJECT BAND e i GATTIMATTI SHOW BAND. Non perdetevi le esilaranti gare del contest Rabathlon in Piazza del Sole alle ore 21.00. Sono ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rabadan.ch/rabathlon oppure il giorno stesso presso il Capannone dalle 19.00 alle 20.30. La premiazione è prevista alle 23.30 sul palco di Piazza del Sole.

Martedì - Il martedì grasso inizia con la tradizionale risottata in compagnia dei DOPPIA LINEA & MIRIAM, dalle 14.00 non perdetevi la GRANDE TOMBOLA con ricchi premi. Dalle 21.00 DJ Set con RIKO e a partire dalle 22.15 l’attesissimo CLOSING PARTY con la grande musica degli ANTANI PROJECT, SHARY BAND e si conclude con la DJ Set di SUMI “Tomorrowland Edition”. Naturalmente alle 24.00 la CERIMONIA D CHIUSURA con la riconsegna delle chiavi alla Città.

La nuova Guest Area - La Guest Area è stata rivista nei suoi contenuti e arricchita nell’offerta. Lo spazio adibito all’interno del capannone manifestazioni, situato in Piazza del Sole, vuole proporre un inizio di serata dinamico, coinvolgente e a tratti esclusivo, da trascorrere in compagnia di amici, colleghi e ospiti. Ogni serata propone un tema e un programma diverso; un punto forte che permette sicuramente di assecondare le molteplici esigenze degli amanti del carnevale Bellinzonese.

Inoltre nuova Guest area propone tutte le sere un pre serale da leccarsi i baffi con la sfiziosa proposta gastronomica che è una delle novità di questa edizione. Si inizia venerdì sera con un ricco STANDING LUNCH, il sabato si propone una serata TARTARE, new entry domenicale LO STINCO DI MAIALE mentre si conclude il lunedì con la FONDUE di formaggio che l’anno scorso ha riscosso un enorme successo. I posti sono limitati e le iscrizioni si possono fare direttamente sul sito www.rabadan.ch/areaguest

Il programma completo è disponibile su www.rabadan.ch così come tutte le ulteriori informazioni in merito all’evento.