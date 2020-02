Prima qualche nuvola, poi sarà quasi solo sole

LUGANO - Addensamento della nuvolosità e anche qualche precipitazione sparsa, dopodiché torneranno i cieli limpidi e temperature superiori alla media. È questo, in estrema sintesi, il bollettino di MeteoSvizzera in vista della prossima settimana.

La giornata di oggi, iniziata con un buon soleggiamento, si concluderà infatti con un addensamento della nuvolosità dovuta a una zona perturbata proveniente dalla Francia, che raggiungerà entro questa notte la regione alpina. Perturbazione che domani potrebbe portare, nel nostro Cantone, anche a qualche precipitazione sparsa, specie lungo le Alpi.

A partire da martedì, ci sarà invece una decisa inversione di rotta: la nuvolosità residua - complice pure l'arrivo del favonio - lascerà nuovamente spazio a cieli sereni. Sull'Arco alpino sarà comunque possibile assistere a qualche precipitazione portata da nord, con neve sopra gli 800-1100 metri.

Anche per quanto riguarda il resto della settimana, a sud delle Alpi è previsto tempo abbastanza soleggiato e in prevalenza asciutto. Di che far contento chi non vede l'ora del Rabadan.