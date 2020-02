Il gelo continua a farsi attendere

BERNA - Sta per arrivare un altro fine settimana dalle temperature decisamente miti.

Mentre in queste ore si è vista un po' di pioggia e in Leventina ha fatto capolino la neve fino al fondovalle, la chiusura della settimana sarà all'insegna del sole. A sud delle Alpi sarà un venerdì perlopiù soleggiato e con massime che potranno arrivare a 16 gradi, secondo Meteosvizzera, grazie anche all'effetto del favonio.

Sarà un sabato ben soleggiato nonostante qualche velatura. A basse quote le minime saranno comprese tra 0 e 4 gradi, mentre nel Mendrisiotto le massime toccheranno i 14 gradi e gli 11 nelle valli superiori. Gli esperti di Meteosvizzera rilevano come le temperature sulle Alpi siano molto calde per il periodo, con isoterma di zero gradi attestato addirittura a 3100 metri.

Questa invece la previsione per domenica: «Abbastanza soleggiato nonostante nuvolosità alta a tratti estesa, soprattutto nelle Alpi. Verso sera sul Ticino meridionale possibile formazione di qualche banco nuvoloso basso. In montagna molto mite. 13 gradi».

Meteonews, da parte sua, conferma la stabilità del meteo a partire da sabato anche oltre Gottardo. Qualche nuvola si farà vedere domenica ma il tempo resterà abbastanza soleggiato. Le massime di sabato oscilleranno tra i 6 e i 12 gradi, mentre domenica il termometro salirà fino ai 15 o addirittura ai 18 gradi, anche se il sole sarà parzialmente nascosto.