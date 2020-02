Due ville da abbattere: ma c'è un ricorso

LUGANO - Qualcuno salvi quelle ville. Dopo la mobilitazione sui social, ora è arrivata anche un'opposizione della STAN contro la demolizione di due edifici storici in via San Gottardo a Lugano.

A scatenare la polemica, una richiesta di abbattimento presentata a gennaio al Comune. I due immobili, le centenarie ville Colombo in via San Gottardo 7 e 9, sorgono tra due beni culturali protetti: la "Colombera" e il Convento dei Cappuccini, sulla collina delle "Ville Vecchie" che domina Lugano.

E proprio in ragione del valore delle ville, la Società ticinese per l'arte e la natura (Stan) è scesa in campo. L'opposizione fa leva su motivi di ordine giuridico - l'istanza non fornisce informazioni su cosa sorgerà dopo, sul fondo interessato - e pianificatorio.

«Da qualche tempo si assiste ad un rinvigorirsi della sensibilità popolare nei confronti del retaggio storico architettonico, come si è visto per esempio con il deposito ARL di Viganello» scrive la Stan. «Per questo motivo chiediamo al Municipio di avviare una variante pianificatoria per completare la lista dei beni culturali da proteggere nel Centro di Lugano».

La Stan sottolinea inoltre come, nel comparto, solo una villa (La Colombaia) rientra tra i beni protetti dal Cantone. Eppure altre sette ville contigue avrebbero «un valore architettonico simile». Ora la palla passa al Municipio.