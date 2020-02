Il Ticino tra fuoco, incidenti e sostanze pericolose

LUGANO - Più di 11’000 chiamate sulla linea d’urgenza, quasi 4’000 mobilitazioni sul territorio cantonale, 9 interventi al giorno in media, prontezza d’intervento di massimo 2 minuti dall’allarme.

Sono queste le principali cifre illustrate dal tenente colonnello Federico Sala, nuovo comandante del Corpo civici pompieri di Lugano, che oggi in conferenza stampa ha tirato un bilancio dell’anno appena trascorso.

Ricapitolando le principali attività e gli interventi più importanti svolti nell’arco del 2019, caratterizzati principalmente da incendi, perdita di sostanze pericolose e salvataggi, è stato segnalato un breve calo delle prestazioni complessive rispetto al 2018. Il Comandante ha inoltre evidenziato l’importanza della nuova sezione ABC (Atomico Biologico Chimico), intervenuta in più del 20% delle prestazioni urgenti con un servizio capace, veloce e di qualità.

Il tenente colonnello ha in seguito gettato le basi per l’anno 2020, dando il benvenuto ai nuovi militi, ribadendo il valore fondamentale della formazione, e sottolineando la necessità di essere pronti per l’apertura della tratta ferroviaria del Monte Ceneri, prevista a dicembre.

In seguito ha preso la parola anche il vicesindaco di Lugano Michele Bertini, che ha voluto mettere in evidenza l’impegno, la qualità e il sempre impeccabile servizio messo in atto dai vigili del fuoco locali. Bertini ha concluso il proprio discorso aggiungendo che «essere un pompiere di Lugano è un motivo d’orgoglio, sono certo di poter parlare a nome della popolazione quando vi dico grazie, siamo fieri di voi».

tio.ch/20minuti/Davide Giordano