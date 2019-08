Vivere una vita da pompiere... ma assieme a tutta la famiglia

LUGANO - Quando si entra nell’appartamento della famiglia Candela, non ci si rende conto di nulla: i bambini stanno guardando il remake di Dumbo, mentre il quarantenne Giuseppe e sua moglie Sandy si stanno occupando delle faccende di casa. Momenti di vita quotidiana che hanno però luogo tra le mura della caserma del Corpo civici pompieri di Lugano. Qui vivono infatti sedici militi, di cui quattro con la famiglia. Di notte e nei weekend stanno all’erta: «Quando scatta l’allarme, entro due minuti siamo sui camion» ci dice Giuseppe, pompiere volontario che vive in caserma da tredici anni.

Tredici anni in cui si è sposato e ha avuto due bambini, Matteo (8 anni) e Christian (5). «Tutta la mia vita familiare è nata qui dentro, dopo un po’ non ci pensi nemmeno più di vivere in caserma» ci racconta, ricordando comunque che «il telefono e il pager possono suonare da un momento all’altro». Ma con gli allarmi ormai si convive. E per un pompiere accasermato si parla di circa duecento interventi all’anno. Senza contare che Giuseppe è un milite volontario: «Di giorno lavoro come asfaltatore, quando alla sera rientro a casa comincia il picchetto dei pompieri».

La moglie: «Non mi pesa per nulla» - «Questa situazione non mi pesa per nulla» ci dice invece la moglie Sandy, che non si accorge nemmeno più quando a notte fonda il marito parte per un intervento: «Sì, mi capita di sentire l’allarme, ma con la sensazione che si tratti di un sogno». E soltanto quando al mattino si alza si rende conto che Giuseppe è stato fuori, magari anche per cinque o sei ore. «Di solito sono tranquilla - ci spiega - ho avuto paura soltanto una volta, quando era uscito per la frana di Davesco». La frana che nel novembre del 2014 aveva travolto una palazzina di tre piani. «L’intervento era durato molto, e non sai mai che si possano ancora staccare dei massi».

Vivere in caserma richiede comunque un impegno notevole e molti sacrifici al tempo libero. «Ma questo non significa che non ne abbiamo» sottolinea Giuseppe. «Averne meno, permette inoltre di goderlo al meglio». Tempo libero che si passa molto anche con gli altri pompieri accasermati, «che sono come una grande famiglia».

Camion veri... e giocattolo - E anche per i bambini la vita gira tutta attorno ai pompieri. «Hanno imparato ad andare in bicicletta sul piazzale della caserma» ricorda il quarantenne. E se al momento Matteo da grande vorrebbe diventare dentista, Christian sogna invece la vita da pompiere. Naturalmente nella cameretta non mancano camion giocattolo di tutte le dimensioni, come pure caschi e altri gadget in tema.

Il famoso tubo - In caserma non manca poi il tubo, quel palo che permette ai pompieri di calarsi direttamente e velocemente fino negli spogliatoi. Giuseppe e gli altri militi accasermati ce l’hanno sul pianerottolo, direttamente davanti alla porta di casa. «Ma a volte gli amici mi chiedono se passa dentro il salotto...» conclude.

Oltre mille interventi urgenti all'anno

I sedici militi accasermati sono di picchetto circa quindici giorni al mese. E quando scatta un allarme, entro due minuti sono pronti a uscire con i camion. Nel 2018 il Corpo civici pompieri di Lugano è stato sollecitato per interventi d'urgenza in 1'037 occasioni. E 2'358 volte per servizi e manifestazioni. In totale si parla di 3'395 prestazioni (urgenti e non urgenti).