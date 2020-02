Una nuova pazza avventura per l'ultracycler ticinese

LUGANO - Dopo aver percorso l'anno scorso i deserti americani in sella alla sua bici da corsa, l’ultracycler ticinese Valentina Tanzi si prepara per affrontare un'altra folle avventura: percorrere tutti i tre Grandi Giri del ciclismo professionista. Con il suo progetto "Yes, I can!", si cimenterà sui percorsi di Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a España il giorno prima degli uomini.

Attraverso sette nazioni - Valentina pedalerà complessivamente 10'295 km in 9 settimane in giro per l'Europa, dato che solo il percorso del Tour de France si limiterà ai confini nazionali. Il Giro d'Italia scatterà infatti il 9 maggio da Budapest (Ungheria), mentre la Vuelta a España prenderà il via il 14 agosto da Utrecht (Paesi Bassi), per poi tornare in terra spagnola ed in seguito sconfinare sia in Francia che Portogallo.

Contro gli stereotipi - Oltre a rappresentare una sfida contro se stessa, l'ultracycler ha quale obiettivo quello di dimostrare che anche una donna può riuscire a fare quello che fanno gli uomini. «Le donne professioniste non corrono queste competizioni di tre settimane come i loro colleghi maschi, ma una versione decisamente più breve (10 giorni in Italia e un unico giorno in Francia e in Spagna)», spiega la ticinese.

Oltre i limiti (degli altri) - Con "Yes, I can!", Valentina vuole quindi combattere gli stereotipi e le disuguaglianze che vive come donna sulla sua pelle in qualsiasi ambito (dal lavoro alla bici appunto), «magari ispirando pure altre donne a spingersi oltre ciò che loro, o gli altri, pensino siano i loro limiti».