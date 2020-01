Luigi Favoloso scomparso? L'ex della Moric scovato in Ticino

LOCARNO - Nei media italiani se ne parla da quasi un mese. Luigi Mario Favoloso è scomparso il 29 dicembre. La notizia e gli aggiornamenti occupano i salotti pomeridiani di alcuni programmi tv del Belpaese da settimane. Ma è stato Alfonso Signorini a mettere (forse) la parole fine alla vicenda. L’ex di Nina Moric è stato fotografato da "Chi" proprio in Ticino.

Le immagini lo ritraggono a Locarno, all’uscita di un bar. Indossa occhiali da sole, una felpa con cappuccio e un piumino. «È dimagrito». Poi si mette alla guida di una Smart rossa con lo stemma dei Grigioni.

L’ex gieffino sembra quindi avere trovato “rifugio” proprio in Svizzera, dopo essersi allontanato dalla casa dei genitori, a Torre del Greco (Napoli), a fine dicembre. Aveva detto che sarebbe partito per un viaggio, ma se n’era andato senza effetti personali e con il cellulare che risultava irraggiungibile. La mamma ne aveva denunciato la scomparsa, poi ritirata lo scorso 8 gennaio.

Nina Moric nel frattempo è andata in tv ad accusare l’ex di violenza nei suoi confronti e del figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Da Barbara d’Urso ha litigato animatamente con la madre dell’ormai ex fidanzato “scomparso”.

Favoloso nei giorni scorsi ha contattato la mamma per e-mail. Le ha spiegato di essersene andato dopo aver scoperto un tradimento di Nina Moric. Barbara d'Urso, dal canto suo, ha detto di averlo sentito telefonicamente: «Sta bene, è all’estero. A noi ha detto in che nazione è. Ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato una versione opposta da quella che viene raccontata da noi. Lui, per il momento, continuerà a essere nascosto. Non se la sente di dire altro. Tornerà per farsi vivo per raccontarci il motivo di questo gesto. Ha una motivazione molto grave rispetto a quello raccontato da Nina».