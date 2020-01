«Perché i mesi freddi sono il periodo più infuocato dell'anno»

BELLINZONA - «Il rischio di incendi boschivi attualmente è di grado quattro su cinque». Molto alto, quindi, come spiega l’ingegner Cristian Gobbin che ha firmato per la Sezione forestale il comunicato che sancisce da ieri, lunedì, alle 12 il “divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto in Ticino (ma anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo).

Pericolo accentuato - Parlare di boschi che bruciano d’inverno è solo all’apparenza un’anomalia. I dati statistici in realtà dicono altro, e il cambiamento climatico ha solo accentuato una tendenza già riscontrabile da decenni. «Da questo punto di vista i mesi freddi sono in realtà il periodo più caldo dell’anno - spiega Gobbin - D’inverno nei boschi si trova molto più materiale infiammabile. Su questa base un clima con poche precipitazioni, magari caratterizzato dal favonio che secca il terreno e diminuisce l’umidità dell’aria, contribuisce ad aumentare il pericolo».

Il catasto - L’inverno può trasformarsi in inferno, come mostra la mappa con il catasto degli incendi boschivi verificatisi nel cantone (sitmap.ti.ch/sitmap2/?ct=incendi). Già al primo colpo d’occhio le aree di color blu sovrastano per dimensione e anche numero quelle segnate in rosso. Sono i roghi scoppiati nella stagione fredda. La loro caratteristica principale è quella di essere sensibilmente più vasti rispetto a quelli estivi. La mappa, spiega il responsabile della valutazione del rischio incendi, «rispecchia anche il fatto che d’estate agli incendi boschivi di origine antropica (che restano la causa principale di incendi boschivi) si aggiungono quelli innescati dai fulmini. Che sono per lo più circoscritti, dalla stessa vegetazione, attorno alla pianta colpita».

Senza protezioni - Da sempre è così, ma di recente è un po’ peggio. Le scarse precipitazioni e le temperature superiori alla norma stagionale si fanno sentire anche in questo inverno: «La quota della neve, che è la migliore protezione dalle fiamme, si sta ritirando sempre più in alto al di sopra dei 1500 metri». Latita anche un’altra protezione, pure climatica: «Le notti di gelo o brina dovrebbero mantenere umido il suolo almeno nelle prime ore della mattina. Ma con il vento anche questo effetto tende a svanire». Un’altra buona ragione per rispettare il divieto. Per i trasgressori le multe sono salate (fino a 20mila franchi). Una cifra che si moltiplica esponenzialmente se si considerano le spese per domare le fiamme accollate ai colpevoli. La scemata responsabilità vale solo per i fulmini.