Città Vecchia a “Storie”: «Immagine distorta e falsa della realtà»

LOCARNO - «Quella proposta dalla Rsi e dal regista Paolo Vandoni è una visione unilaterale del nostro quartiere, legata a pochi personaggi, la maggior parte dei quali poco o per nulla rappresentativi della realtà del centro storico di Locarno. Un’immagine distorta e falsa della realtà». Non usa mezzi termini il comitato Pro Città Vecchia. Il pomo della discordia è il documentario “Città vecchia, vita nuova”, di Paolo Vandoni, trasmesso dalla Rsi domenica sera a “Storie”.

Nella presentazione del documentario, si legge: «I genitori dell'autore Paolo Vandoni abitano da molti anni in Città vecchia. Quale miglior luogo per venire ad abitare e magari realizzare un film sulle persone che vivono o lavorano nella Città Vecchia?». Ma il risultato sembra non essere piaciuto a «molti locarnesi» di cui il comitato Pro Città Vecchia si fa portavoce. «Moltissimi ci hanno interpellato a conclusione del filmato lamentando di non riconoscersi nell’immagine crepuscolare, buia, a tratti cupa e triste del quartiere in cui abitano, lavorano, trascorrono il tempo libero e vengono per i loro acquisti», si legge nel comunicato stampa.

Il comitato Pro Città Vecchia lamenta l’immagine mostrata dal documentario, a loro dire, «una sorta di “dimissione” da parte di alcuni, di trasferimento da parte di altri, di solitudine, un quartiere sottotono». Mentre «molti abitanti e commercianti», che hanno avuto «una reazione a tratti indignata», vorrebbero sottolineare come il loro quartiere sia «vivo, animato, colorato, allegro».

La sentenza sul documentario da parte del comitato è una: «La maggior parte della gente che conosce il centro storico di Locarno non vi si riconosce». E «vengono offuscati anche gli sforzi dell'associazione per il suo promovimento sociale ed economico».