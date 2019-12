Tutti sulla neve per l’ultimo weekend dell’anno: è record

BOSCO GURIN - Un record assoluto. Ieri, sabato, la stazione sciistica di Bosco Gurin ha registrato ben 2’100 presenze. Una cifra mai vista in un solo giorno nella località dell’alta Vallemaggia.

Anche oggi il contatore dei girelli ha segnato tra i 1’500 e i 1’600 passaggi. I ticinesi hanno approfittato delle belle giornate per passare l’ultimo weekend dell’anno sulla neve.

«Sono cifre che non si vedevano da diversi anni», commenta la responsabile dell’ufficio stampa di Bosco Gurin Karin Zanolini. Le condizioni, in fondo, erano ottimali: tanta neve e tanto sole. «C’è voglia di sciare e abbiamo apprezzato il ritorno delle famiglie, anche con più figli al seguito».

Con un’affluenza da record, non sono mancate le attese alla cassa. Ma in queste occasioni «più che rare, si può fare ben poco se non prenderla con filosofia». Da Bosco Gurin, comunque, si scusano per la fila alla cassa. «Con tante persone è inevitabile. Ma da parte degli sciatori c’è stata molta comprensione. Abbiamo anche improvvisato una terza “cassa volante”. Tuttavia, reputiamo che la giornata sia poi valsa l’attesa».

Neve, sole e divertimento, quindi. Che i ticinesi hanno apprezzato, come pure gli impianti di risalita: «Grazie di cuore da Bosco Gurin per queste favolose giornate».

Ti-Press (Samuel Golay)