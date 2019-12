Inaugurato e "in orario", ecco il nuovo nodo intermodale

BELLINZONA - Il rinnovato piazzale della Stazione di Bellinzona è pronto. E nei tempi previsti. Alle 11 di questa mattina è stato inaugurato il nuovo nodo intermodale, sulla base del progetto firmato dagli architetti Lorenzo Orsi ed Emanuele Saurwein. Ci sono voluti quasi due anni e 25 milioni di franchi (9 dalla Confederazione, 10 dal Cantone, uno di Ffs e Città per infrastrutture comuni e 5 dei Comuni bellinzonesi, di cui l’80% sborsati da Bellinzona) per realizzarlo.

Le differenze rispetto al passato sono tante. A partire dalla creazione della nuova area di parcheggio "Park&Ride" per 144 auto, 50 motocicli e 340 biciclette, nell’area a nord della stazione. Ma soprattutto dalla costruzione del nuovo terminal per i bus ricavato dall’allargamento di vicolo Nadi (passato dai passati 5 metri ai 18 odierni) e dalla realizzazione della nuova arteria di via L. Moro/vicolo S. Marta, con sbocco su via San Gottardo.

I lavori si sono concentrati, quindi, sull'allargamento della curva del Leon d’oro, sulla sistemazione del nuovo piazzale della Stazione e sull'adattamento del nodo semaforico di piazza Mesolcina. L’accesso dei veicoli al viale Stazione è ora possibile (ormai da qualche tempo) solo da nord, ossia dal piazzale Mesolcina, provvisto del nuovo incrocio semaforizzato. Da qui si prosegue lungo l'ex vicolo Marta e lungo via Lodovico il Moro con la curva del Leon d’Oro.

Una nuova passerella pedonale alla stazione FFS - Da domani, venerdì 13 dicembre, sarà inoltre agibile la nuova passerella pedonale, che con un investimento di circa 4,2 milioni di franchi (interamente a carico delle FFS) migliorerà ulteriormente l’accessibilità ai treni presso la stazione di Bellinzona.

Per far fronte all’ampliamento dell’offerta previsto con la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri, negli scorsi anni le FFS hanno ammodernato e potenziato l’infrastruttura dello scalo bellinzonese.

Tra le varie opere eseguite sono stati prolungati verso nord i tre marciapiedi, così da permettere ora la sosta ai binari 1, 2 e 3 dei treni a lunga percorrenza lunghi fino a 420 metri. Per aumentare il comfort della clientela è stato quindi realizzato un nuovo punto d’accesso pedonale a nord, all’altezza del nuovo park & ride. L’accesso ad ogni marciapiede tramite la nuova passerella è garantito anche da ascensori, così da renderla conforme alla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis).

Un weekend di trasporto pubblico offerto - Per celebrare l’evento il Municipio ha deciso di offrire il trasporto pubblico per le zone Arcobaleno 200, 210, 211 e 213 nei giorni di sabato 14 e domenica 15 dicembre, invitando la cittadinanza a raggiungere il centro cittadino in tutta comodità e cogliendo così l’occasione di apprezzare i benefici dell’opera durante un fine-settimana che prevede in particolare l’offerta di Natale in Città in Piazza del Sole, il sabato il tradizionale mercato cittadino e la domenica il mercato di Natale e Mercantico, senza dimenticare l’apertura domenicale dei negozi.

Domenica 15 dicembre coinciderà inoltre – e verrà sottolineato da una manifestazione organizzata dalle FFS tra Lugano e Bellinzona – con l’avvio del conto alla rovescia dell’entrata in funzione della galleria di base del Monte Ceneri, prevista per il 13 dicembre 2020.

Ti Press