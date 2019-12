Lavoro e affitto: in Ticino litigi più brevi e meno costosi

BELLINZONA - In materia di lavoro e locazione i ticinesi hanno litigi di diritto privato più brevi ed a costi contenuti rispetto al resto della Svizzera. Zurighesi e ginevrini ricorrono più sovente alle vie legali in fatto di circolazione stradale, mentre nella difesa delle proprie quattro mura nessun altro litiga più dei ticinesi. Zurighesi e Basilesi sono poi i più litigiosi nel settore del lavoro. È quanto risulta dall'analisi del Touring Club Svizzero (TCS) di circa 153'00 polizze di protezione giuridica privata.

In Svizzera, in media, ogni anno un'economia domestica su dodici è coinvolta in una controversia di diritto privato, precisa un comunicato odierno del TCS. Tali vertenze sono meno numerose in Svizzera centrale, dove il tasso è di una su 16, mentre sono più frequenti nell'Arco lemanico con quasi un'economia domestica su 10.

Nelle regioni di Zurigo e del nord-ovest della Svizzera sono particolarmente frequenti le dispute nel settore del lavoro. Il tasso di questi litigi a Zurigo, Basilea e Argovia, supera del 40% quello del Ticino o della Svizzera orientale, dove il numero di questo tipo di controversie è fra i più bassi.

Le differenze fra regioni per controversie sul diritto di locazione sono ancora maggiori. Gli abitanti dell'Arco lemanico litigano più del doppio rispetto a quelli della Svizzera centrale e orientale, dove questo genere di controversie è il meno frequente. I cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese sono ampiamente in testa, sia per frequenza, sia per durata, che si prolunga in media per 253 giorni, ossia il doppio rispetto al Ticino. Il cantone sudalpino si distingue anche per i costi procedurali più bassi, con una media di 1650 franchi per caso, inferiore di oltre il 50% rispetto alla Svizzera centrale, la regione più cara.

Secondo i dati del TCS, una controversia di diritto privato costa mediamente circa 2200 franchi. Ma per motivi professionali nella regione Ginevra, Vaud e Vallese si superano i 4000 franchi per caso, nettamente più che altrove. Sempre in ambito di lavoro, i costi delle procedure nelle altre sei grandi regioni della Svizzera sono invece molto equilibrati: tra 2650 e 2950 franchi.