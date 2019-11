È tutto pronto per le feste con Nez Rouge

BELLINZONA - È ormai imminente il periodo natalizio. Tra aperitivi con familiari e amici, e cene aziendali, a tutti capita di bere qualche bicchierino. Per rientrare a casa in tutta sicurezza, senza doversi mettere al volante, anche quest’anno i volontari di Nez Rouge sono pronti a entrare in servizio.

Nez Rouge sarà attivo a partire dal 6 dicembre, tutti i venerdì e sabato dalle 22 alle 2. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1. gennaio, sarà disponibile da mezzanotte alle 6.

In vista dell’imminente entrata in servizio, di recente Nez Rouge Ticino ha inoltre organizzato una giornata di sensibilizzazione per tutti i volontari. Lo scopo? Insegnare alcuni dettagli per la difesa personale. Questo anche se - come viene puntualizzato in una nota stampa - «ad oggi nessun nostro volontario è stato confrontato con delle aggressioni personali durante i nostri servizi».

Più info su www.nezrougeticino.ch oppure info@nezrougeticino.ch o 079.740.00.41