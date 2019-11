A Campione arrivano i pirati

CAMPIONE D'ITALIA - Non sanno più cosa fare a Campione d'Italia per cercare di smuovere le acque. Non quelle del Ceresio, che si affaccia davanti all'enclave, ma quelle ben più agitate della politica. Dopo i tentativi, finora infruttuosi, delle scorse settimane per cercare di impedire l'inclusione nel territorio doganale dell'Unione europea, è stata intrapresa una nuova azione di protesta.

La bandiera italiana a che faceva bella mostra di sé davanti al Comune e al Casinó è stata infatti rimossa. Al suo posto, sul pennone, è stata issato il Jolly Roger, la tipica bandiera dei pirati.