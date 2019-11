Milioni di buco e zero giorni di carcere

LUGANO - Non sconteranno un solo giorno di carcere i tre fratelli italiani a processo ieri al Tribunale penale di Lugano per bancarotta fraudolenta e falsità in documenti. I tre - come riferiscono oggi i media ticinesi - hanno patteggiato e sono stati condannati a 2 anni sospesi con la condizionale.

La vicenda risale ad una decina di anni fa, più precisamente al periodo tra il 2008 e il 2011, durante il quale i tre imputati avevano distratto circa 20 milioni di franchi da una società svizzera ad una seconda, a loro riconducibile, con sede in Italia.