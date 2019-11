Influenza? «Bando alle fake news, è tempo di vaccinarsi»

LUGANO - Nasi arrossati o chiusi, colpi di tosse e qualche linea di febbre. I primi freddi portano i primi malanni. Ma non è ancora il momento per parlare di influenza.

«È sempre difficile dire quando colpirà, però ci avviciniamo», ci spiega il medico cantonale, dott. Giorgio Merlani.

Non a caso domani, venerdì 8 novembre, torna la Giornata nazionale di vaccinazione contro l’influenza. «D'altra parte - sottolinea Merlani - occorre vaccinarsi in media 2 settimane prima dell'arrivo dell'influenza. Questo per permettere al corpo di reagire. Solo così la vaccinazione è in grado di difenderci o almeno di ridurre le complicazioni date dal virus».

E se prevederne l'arrivo non è possibile con precisione è vero anche che ci si può affidare alle statistiche. «Il picco di solito varia tra Natale e Carnevale. Quindi possiamo stimare un "inizio" verso la fine di novembre», aggiunge il medico cantonale.

Su tutta quell'onda di sostenitori del "No Vax", Merlani non nasconde la propria preoccupazione: «Il movimento sta avendo un discreto successo su internet. Purtroppo la disinformazione galoppa sul web il problema delle fake news esiste e resiste. Fortunatamente l'impatto da noi è relativamente modesto. Semmai lo scorso anno abbiamo avuto un problema di disponibilità. Le forniture faticavano a coprire le richieste». Merito, questo, anche delle campagne di informazione: «Ci abbiamo messo del nostro. Per non parlare dell'aumento massiccio di vaccinazioni tra il personale degli ospedali, delle case anziani e del settore dell'asistenza a domicilio. Se è importante vaccinare le persone malate, è importante proteggerle da coloro che gli stanno attorno e che possono essere portatori del virus».

Se non è possibile stabilire con precisione quando arriverà il virus non è nemmeno attendibile una previsione circa l'aggressività dello stesso: «Al momento non abbiano ancora nessuna avvisaglia in Ticino. Registriamo sono i primissimi casi, ma si contano su una mano. I virus che girano sono i soliti, ma ricordiamoci che sono forme di vita in grado di mutare e adattarsi. Insomma, meglio prevenire».

La giornata di prevenzione - Ecco perché domani si svolgerà la Giornata nazionale di vaccinazione contro l’influenza. Per la sedicesima volta, tutte le persone interessate possono farsi vaccinare ad una tariffa forfettaria raccomandata (“tutto compreso”) di 30 franchi.

La vaccinazione può essere fatta in tutti gli studi medici partecipanti (qui l’elenco) e In tutte le farmacie partecipanti (su www.impfapotheke.ch).