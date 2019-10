Influenza, è già ora di vaccinarsi

BERNA - È il momento di proteggersi contro l’influenza. La vaccinazione è raccomandata sin da subito, oppure si può cogliere l'occasione della Giornata nazionale della vaccinazione, venerdì 8 novembre 2019, per farlo senza appuntamento a una tariffa ridotta.

Durante la stagione 2018-2019 sono state registrate quasi 210'000 consultazioni mediche, scrive l'Ufficio federale della sanità pubblica. L’influenza può provocare in numerosi casi delle complicazioni che richiedono un’ospedalizzazione e a volte il decesso. Per questa ragione la vaccinazione contro l’influenza è raccomandata (dai 6 mesi di età) alle persone che presentano un rischio più elevato di complicazioni, quelle che soffrono di una malattia cronica (affezioni respiratorie o cardiache), le donne in gravidanza, i bambini nati prematuramente e gli over 65. Ma anche al personale medico e infermieristico, ai collaboratori delle scuole dell’infanzia, dei centri diurni e delle case per anziani e di cura.

L’8 novembre 2019 per 30 franchi (forfait raccomandato) sarà possibile farsi vaccinare contro l'influenza dal medico e in farmacia. La Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza è un’iniziativa lanciata dal Collegio di medicina di base (CMPR), in collaborazione con l’UFSP, la Federazione dei medici svizzeri (FMH), l’Associazione professionale dei medici svizzeri (FMH) e la Società svizzera dei farmacisti (pharmasuisse).