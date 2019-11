Vetrina sfondata e sangue nella notte di Halloween

LUGANO - Nella notte del "dolcetto e scherzetto", qualcosa deve essere andato storto in quel di via Trevano, a Lugano. Almeno stando alle condizioni in cui è stata ritrovata la vetrina della farmacia "Sun Store", sfondata non è ben chiaro da cosa e perché.

Se a un primo sguardo sembra essersi trattato di un semplice atto vandalico (non vi è stata nessuna intrusione nel negozio), è più probabile invece che si sia trattato di una colluttazione che ha portato alla rottura del vetro. Questa seconda ipotesi si fa strada vista la presenza di sangue di fronte all'esercizio commerciale.

«Un pugno», secondo alcune voci non confermate. Non è noto se siano coinvolte una o più persone. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma al momento non è dato sapere se l'autore del gesto è stato identificato. Contattati al telefono, i dipendenti della farmacia confermano che non si è trattato di un tentativo di furto e assicurano: «nulla di grave, tant'è che siamo aperti».

lettore tio/20minuti