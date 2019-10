La clinica replica a Ghisletta (al posto del governo)

LUGANO - Nel Luganese mancano posti letto per i pazienti post-acuti? A sollevare la questione, questa mattina, è stato il deputato Raoul Ghisletta (Ps) in un'interrogazione inoltrata al governo. In giornata a ripondergli, al posto del Consiglio di Stato, è stata una delle strutture ospedaliere toccate.

La clinica Moncucco, in un comunicato stampa, ha messo le mani avanti. Fino ai primi anni duemila erano «circa 700» i pazienti trasferiti ogni anno dall'ospedale Civico alla clinica luganese. «In questi ultimi vent’anni il numero è notevolmente diminuito per ragioni riconducibili all’istituto inviante e non alla nostra volontà» precisa la struttura, che snocciola numeri: 189 pazienti nel 2015, 100 nel 2016, 96 nel 2017.

L'anno scorso il flusso di pazienti si è fermato del tutto, limitandosi a «casi eccezionali». Il motivo? «L'applicazione della nuova pianificazione ospedaliera».